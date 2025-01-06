Минобороны РФ заявило о захвате Курахового: в ВСУ сообщают о боях в городе

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Российское Министерство обороны утром 6 января заявило о захвате Курахового в Донецкой области, в то время как Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщала о боях в городе, сообщает Радио Свобода.

"На Кураховском направлении противник проводит штурмовые действия в городской застройке Курахово, в направлении Петропавловки и Дачного. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, пытающихся инфильтрироваться в наши боевые порядки" , - отметили в ОСУВ в понедельник.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не комментировал заявление российской стороны.

В утренней сводке Генштаба речь шла о 27 боевых столкновениях на Кураховском направлении в районах Славянки, Петропавловки, Курахового и Дачного.

По данным проекта Deep State, на 5 января Курахово было почти полностью захвачено, под контролем ВСУ оставалась территория на окраине города.

26 декабря в отчете американского Института изучения войны уже сообщалось о вероятном захвате Курахово. Впоследствии в ВСУ это опровергли.

Российские войска активизировали наступательные операции с целью захвата Курахово в середине октября 2024 года.

По сообщениям ISW, российские военные сосредоточили примерно от 35 000 до 36 000 военнослужащих в направлении Курахово в последние месяцы. В последние два месяца российские войска также провели большое количество бронетанковых атак в Курахово и вблизи него и, вероятно, понесли значительные потери бронетехники при попытках захватить населенный пункт.

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