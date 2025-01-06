Хранилища газа в Европе истощаются самыми быстрыми темпами за семь лет – СМИ

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Европа расходует газовые резервы быстрее, чем когда-либо за последние семь лет, поскольку холодная погода увеличивает потребность в отоплении. Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Заполненность крупных подземных хранилищ региона - которые служат буфером против ограничения поставок - составляет чуть более 70% по сравнению с примерно 86% год назад. Хотя сейчас риск немедленного дефицита отсутствует, быстрое истощение резервов может затруднить накопление запасов перед следующим отопительным сезоном и повлиять на краткосрочные цены.

По данным Gas Infrastructure Europe, подготовленным Bloomberg, уровень заполненности хранилищ упал на 25 процентных пунктов от пика - это самое большое падение с 2018 года.

Холодная погода охватила большую часть северо-западной Европы, что может повлечь дальнейшее снижение запасов в ближайшие дни из-за роста использования газа для отопления.

Континент также становится все более уязвимым к рыночной волатильности, поскольку полагается на глобальный сжиженный природный газ (СПГ) для компенсации дефицита, возникшего из-за прекращения российских поставок по трубопроводам через Украину.

Незапланированные перебои в работе основных поставщиков могут повлиять на хрупкий баланс региона и вызвать колебания цен. В Норвегии завод Hammerfest LNG приостановил работу до 9 января из-за неисправности компрессора.

На прошлой неделе цены выросли на 4% и приблизились к 14-месячному максимуму, поскольку рынок сталкивается с сокращением запасов и ограничением поставок.

Фьючерсы на газ в Нидерландах, которые являются эталоном для Европы, в понедельник несколько снизились - на 1,2%, до €49,05 за мегаватт-час по состоянию на 8:49 утра в Амстердаме.