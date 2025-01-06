В Беларусь за ночь залетели минимум восемь враждебных БПЛА - Гаюн

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В ночь с 5 на 6 января было зафиксировано по меньшей мере восемь заходов российских дронов-камикадзе типа «Shahed» в Беларусь из Украины. Со ссылкой на данные мониторингового проекта «Белорусский Гаюн», сообщает Укринформ.

Дроны заходили в Полесский заповедник, двигались курсом на Комарин, Лоев и Асаревичи в Беларуси.

Первая группа из двух Шахедов двигалась с севера Черниговской области курсом на Беларусь около 23:50 по местному времени в воскресенье, дальнейшие заходы проходили в промежуток времени с 00:49 до 04:20 в понедельник.