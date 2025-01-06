Мазут из затонувших танкеров РФ достиг Феодосии, Алушты и Судака – ЦПД

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Мазут из затонувших в Черном море российских танкеров «Волгонефть» уже достиг северо-восточного побережья временно оккупированного Крыма – Феодосии, Алушты и Судака. Об этом говорится в сообщении ЦПИ, сообщает Укринформ.

На спутниковых снимках видно, что масляное пятно дошло до Феодосии, Алушты и Судака. время шторма или в случае потепления" , - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что оккупационные власти продолжают делать вид, будто ситуация под контролем, тем самым лишь усугубляя проблему.

Как сообщалось, 15 декабря в Керченском проливе затонули российские нефтяные танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате этого в Черное море вылилось более 4000 тонн мазута.