Российское командование приказало казнить украинского военного – перехват ГУР

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Украинская разведка перехватила разговор российского командования с подчиненными. В разговоре один из командиров армии РФ отдает преступный приказ на казнь военнопленного Сил обороны Украины, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как рассказали в ГУР, в перехваченном украинской разведкой разговоре оккупантов, командир подразделения из состава 60 отдельной мотострелковой бригады 5 армии ВС РФ отдает преступный приказ на казнь военнопленного Сил обороны Украины.

В частности, в разговоре оккупант докладывает командиру об очередном задании, и захвате в плен украинского военного. В ответ на это ему отвечают: "С этим "укропом" лично пообщайся и "обнули" его".

"Это очередное доказательство системного нарушения норм международного гуманитарного права оккупационной армией. Ведя преступную войну, российская армия не гнушается прибегать к наиболее подлым и низменным преступлениям" , - заявили в ГУР.

Российские захватчики расстреливают украинских военнопленных

Россия во время вторжения в Украину массово расстреливает украинских военнопленных, что является грубым нарушением международного гуманитарного права. По данным уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, в 2024 году зафиксировано 109 таких случаев из 177 подтвержденных за три года.

Резкий рост количества казней украинских военных требует немедленной реакции международного сообщества для привлечения виновных к ответственности и предотвращения дальнейших преступлений.