США ослабят ограничения на поставки гуманитарной помощи в Сирию – WSJ

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Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить в понедельник о послаблении ограничений на поставки гуманитарной помощи Сирии. Об этом стало известно изданию The Wall Street Journal, сообщает Европейская правда.

В материале говорится, что это позволит ускорить доставку основных грузов без отмены санкций, блокирующих другую помощь новому правительству в Дамаске.

Это решение подчеркивает, что Белый дом опасается отменять широкие санкции в отношении Сирии, пока не прояснится направление действий ее новых лидеров, возглавляемых группой "Хаят Тахрир аш-Шам", которую США относят к террористическим организациям.

Собеседники рассказали, что шаг по ослаблению ограничений уполномочивает Министерство финансов предоставлять исключения группам помощи и компаниям, предоставляющим основные услуги, такие как водоснабжение, электроэнергия и другие гуманитарные поставки.

Поставщики гуманитарной помощи освободят от необходимости получать особое разрешение правительства США на передачу груза. Однако для этого необходимо заручиться обязательством использовать поставки только по назначению.

Ограничения снимаются сроком на полгода.

В то же время действующая администрация не спешит снимать санкции против Сирии и признавать возглавляемое повстанцами правительство. Поэтому, скорее всего, решение по этому поводу будет принимать новая администрация во главе с Дональдом Трампом.