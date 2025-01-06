В правительстве Германии опровергли намерения Шольца встретиться с Путиным

В федеральном правительстве Германии опровергли слухи о якобы планах канцлера ФРГ Олафа Шольца совершить визит в Москву и встретиться там с главой Кремля Владимиром Путиным. Позицию правительства и его главы озвучил представитель Штеффен Гебештрайт на брифинге в понедельник, сообщает Укринформ.

На вопрос, может ли он исключить возможность визита канцлера ФРГ в Москву до федеральных выборов, Гебештрайт ответил коротко и категорично: "Да".

Спикер назвал заявления депутата-консерватора Кизеветтера "клеветой" и заверил, что "нет никаких соображений по поводу такой поездки, и она вообще не имела бы смысла". Поэтому, заметил Гебештрайт, канцлер лично резко отреагировал на появление этих "безосновательных слухов".

Спикер отметил, что пост депутата в соцсети вызвал невероятную огласку, в Берлин звонили из Москвы, звонили по телефону из ведущих немецких телеканалов и зарубежных бюро, это также вызвало большое возмущение в Киеве: "как канцлер мог дойти до того, чтобы собираться туда ехать".

Спикер отметил, что правительство уже во второй раз потребовало от Кизеветтера удалить из соцсети эту "чепуху", которая вызвала такую реакцию на международном уровне. Депутат Буднестага от ХДС оба раза удалил свои сообщения, но власти оставляют за собой право принять судебные шаги в отношении политика.

Эксперт ХДС по обороне и член нескольких комитетов парламента Родерих Кизеветтер написал в соцсети X сообщение, в котором утверждал, что "есть все больше признаков того, что канцлер Шольц поедет в Москву или встретится с Путиным до 23 февраля". Через день пост был удалён.

Партия Шольца, СДПГ выразила возмущение заявлением, назвав его "позорным и вероломным". Лично Шольц заявил в воскресенье: "Это ложное утверждение. Вы не можете делать что-либо подобное. Это глубоко неприлично" .

Как сообщалось, канцлер ФРГ Олаф Шольц несколько недель назад позвонил по телефону Путину и несколько раз говорил, что готов сделать это снова.