Макрон призвал Киев к "реалистичным дискуссиям" по территориальным вопросам

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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Украина должна вести "реалистичные дискуссии" по территориальным вопросам. Об этом президент Франции заявил во время ежегодной встречи французских послов, чтобы обозначить основные моменты своей внешней политики, сообщает Европейская правда.

Эмманюэль Макрон призвал украинцев "вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам", потому что "только они могут их вести", чтобы найти решение конфликта, вызванного российским вторжением в 2022 году.

"Соединенные Штаты Америки должны помочь нам изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров", в то время как европейцы должны будут "построить гарантии безопасности" для Украины, "что будет их первоочередной обязанностью", заявил Макрон.

Президент Франции также предупредил, что при нынешних условиях "быстрого и легкого решения в Украине не будет" – на фоне предыдущих обещаний Дональда Трампа о завершении войны за 24 часа.

"Новый американский президент сам знает, что Соединенные Штаты не имеют никаких шансов что-то выиграть, если Украина проиграет" , – сказал он, добавив, что капитуляция Украины не может быть хорошей для европейцев и американцев.

Он также заявил, что "доверие" к Западу будет "подорвано", если он согласится на "компромисс" из-за "усталости" от конфликта.