Disney и Sony получили от бизнеса в РФ около $17 млн после полномасштабного вторжения в Украину

Компании Disney и Sony получили 13,5 млн фунтов стерлингов (около $17 млн) в виде платежей от российского совместного предприятия после полномасштабного вторжения в Украину, несмотря на приостановку деятельности в стране-агрессоре. Со ссылкой на The Telegraph, сообщает Новое время.

Московская компания, отвечающая за маркетинг и дистрибуцию фильмов в РФ, снятых двумя студиями, выплатила дивиденды в размере 13,1 млн фунтов в марте 2022 года, через месяц после вторжения России. Еще 440 тыс. фунтов были выплачены в период с июля по декабрь 2023 года.

Деньги были выплачены московской компанией Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR) лондонской компании Eastern European Holdings (EEH), находящейся в совместном владении Disney и подразделения Sony Columbia Pictures.

Дивиденды были получены в результате бизнеса, который велся до того, как студии объявили о приостановке своей деятельности в России. Ни одна из компаний сейчас не ведет в стране коммерческие операции, и нет формальных оснований утверждать, что они действовали ненадлежащим образом или нарушали какие-либо санкции.

EEH была создана Disney и Sony в 2006 году и отвечала за выпуск таких хитов, как Холодное сердце и Человек-паук: Возвращение домой в России. Disney и Sony решили закрыть совместное предприятие в июне 2020 года, и дивиденды были выплачены по мере сворачивания деятельности в России.

Sony и Disney отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудник Disney атаковал сервисы компании, чтобы добавить опасную ложь в меню.