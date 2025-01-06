Президент Австрии поручил сформировать правительство лидеру ультраправых

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Президент Австрии Александер ван дер Беллен после встречи с лидером ультраправых Гербертом Киклем в понедельник поручил ему начать коалиционные переговоры о формировании правительства с Австрийской народной партией, сообщает Европейская правда.

Ван дер Беллен провел встречу с Киклем в понедельник – после того, как на прошлой неделе окончательно провалились коалиционные переговоры между тремя партиями: Австрийской народной партией, социал-демократами и либеральной NEOS.

Эти три политические силы пытались сформировать правительство, не допустив к власти ультраправую Партию свободы, которая три месяца назад выиграла выборы. Однако их попытка провалилась из-за критических разногласий в политических программах.

После сентябрьских выборов все партии, прошедшие в парламент, исключали возможность коалиции с "Партией свободы" во главе с Киклем. Однако, после провала коалиционных переговоров, лидер Австрийской народной партии Карл Негаммер, который больше всего выступал против союза с Киклем, подал в отставку.

А новый лидер партии Кристиан Штокер допустил возможный альянс с правыми радикалами, что открыло двери для возможности формирования правительства в составе Партии свободы и Австрийской народной партии.

"Кикль уверен в том, что сможет найти решение в правительственных переговорах, и он стремится к ответственности" , – объяснил ван дер Беллен свое решение поручить Киклю сформировать новое федеральное правительство. ﻿