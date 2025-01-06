Результаты нового наступления ВСУ на Курщине будут видны через несколько дней - Forbes

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Украинские и российские войска едва ли не одновременно начали наступление в Курской области. Россияне применили бронемашины, но особых успехов не добились. В то же время украинцы двинулись вперед на бронированных грузовиках и БМП, против них бросили дроны с оптоволоконным управлением. Об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, сообщает Цензор.НЕТ.

"Знали ли украинцы о приходе русских? Знали ли россияне о приходе украинцев? Трудно сказать, и может пройти несколько дней, прежде чем дым рассеется и станут понятными мотивы и результаты" , - говорится в материале.

Отмечается, что россияне пытаются атаковать возле трех населенных пунктов на северо-западном фланге - между селами Свердликово, Леонидово, Малая Локня. Ориентировочная длина линии соприкосновений - около 17 км.

ВС РФ бросили в атаку морпехов 155 и 810 бригад, десантников 106 дивизии. Кроме того, привлечь 40 единиц бронетехники. В Forbes отметили, что эта российская атака является едва ли не самой большой с начала операции ВСУ в Курской области.

"Тем временем украинцы двинулись вперед возле села Бердин на северном выступе ВСУ применили бронированные грузовики, боевые машины пехоты (гусеничные, колесные), бронемашины для разминирования. Чтобы остановить наступление, ВС РФ бросили FPV-дроны, которые управляются через волоконно-оптические кабели и поэтому не сбиваются средствами РЭБ" , - пишет Акс.

Он отметил, что ВСУ могли продвинуться вперед на 3 км, и отметил, что россияне, вероятно, получат неожиданно плохие результаты в Курской области.

"Непонятно, смогут ли украинцы окопаться и удержать позиции, которые получили. Если украинцам это удастся, а у россиян будет неудача, разница может стать неожиданной" , - говорится в материале.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция Сил обороны Украины на Курщине будет важной для любых переговоров о завершении войны.