В Вооруженных силах создадут отдельное медицинское подразделение
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский поддержал концепцию Интернационального легиона по созданию отдельного медицинского подразделения в Вооруженных силах Украины. Со ссылкой на медицинскую службу Интернационального легиона ВСУ в соцсетях, сообщает Укринформ.
Создание подразделения военные Интернационального легиона обсуждали на публичных мероприятиях, конгрессах, конференциях, в кабинетах министерств, в общении с высшим командованием и другими военнослужащими.
Свое видение и концепция отдельного медицинского подразделения они представили на встрече с главнокомандующим ВСУ и получили поддержку.
Это позволит организационно масштабировать опыт медиков Интернационального легиона и позволит улучшить медицинскую помощь в зоне боевых действий.
"Украинские военнослужащие заслуживают лучшей медицинской помощи. Для кого-то – это пафосные слова. Для нашего подразделения – это твердое убеждение, которое мы исповедуем на службе каждый день. Это наш принцип. Руководствуясь этим принципом, на протяжении двух с половиной лет наша медицинская служба учила, проводила эвакуацию, оказывала помощь на стабилизационных пунктах в Харьковской, Запорожской, Донецкой областях", - говорится в сообщении.