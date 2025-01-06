В Вооруженных силах создадут отдельное медицинское подразделение

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский поддержал концепцию Интернационального легиона по созданию отдельного медицинского подразделения в Вооруженных силах Украины. Со ссылкой на медицинскую службу Интернационального легиона ВСУ в соцсетях, сообщает Укринформ.

Создание подразделения военные Интернационального легиона обсуждали на публичных мероприятиях, конгрессах, конференциях, в кабинетах министерств, в общении с высшим командованием и другими военнослужащими.

Свое видение и концепция отдельного медицинского подразделения они представили на встрече с главнокомандующим ВСУ и получили поддержку.

Это позволит организационно масштабировать опыт медиков Интернационального легиона и позволит улучшить медицинскую помощь в зоне боевых действий.