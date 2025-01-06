Источники в Силах обороны подтвердили возобновление наступательных действий на Курщине

Наступательные действия в Курской области следует рассматривать как намерение возобновить инициативу как минимум на оперативном уровне. Ссылаясь на источники в Силах обороны, сообщает Левый берег.

Собеседники подтвердили фактическое возобновление наступательных боевых действий на российской территории.

Россия тем временем продолжает стратегическую наступательную операцию на территории северо-восточных, восточных и юго-восточных областей Украины с основными задачами выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также расширение зоны оккупации в Харьковской области и на юге с одновременными действиями по отпору ВСУ в Курской области. Также враг продолжает ежедневный ракетно-бомбовый террор против гражданских объектов, в частности, с целью расшатать общественно-политическую обстановку.

Украинские подразделения с 29 декабря по 4 января нанесли серию ударов по враждебным объектам на оккупированной территории и на территории России. В частности, 29 декабря дроны атаковали нефтепровод "Дружба" в Брянской области, ночью 30 декабря ударили по нефтебазе в Смоленской области, 31 декабря киберспециалисты атаковали ресурсы нефтекомпании "ЛУКойл", 2 января Силы обороны ударили по командному пункту врага в Курской области.

Источники в Силах обороны прогнозируют, что враг в течение следующей недели продолжит попытки бить по областным центрам и критической инфраструктуре.