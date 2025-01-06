У Лукашенко отрицают извинения перед Зеленским в первые дни вторжения

Пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Наталья Эйсмонт отрицает, что Александр Лукашенко извинялся перед главой Украины Владимиром Зеленским во время телефонного разговора, который состоялся в первые дни полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.﻿﻿ Об этом Эйсмонт заявила в комментарии российскому изданию РБК, сообщает Украинская правда.

Спикер Лукашенко подтвердила, что разговор с Зеленским в первые дни полномасштабного вторжения РФ был. По ее словам, он состоялся "исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына Лукашенко Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского".

"В чем была суть того разговора: наш президент в первую очередь говорил о том, что конфликт разгорелся на территории Украины, на территории Зеленского, и именно ему по прошествии времени придётся больше, чем кому-либо отвечать за гибель людей! Именно поэтому наш президент призывал сесть за стол переговоров, что и было сделано: 3 раунда переговоров в Беларуси и затем Стамбул.

Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что" , – сказала пресс-секретарь белорусского диктатора.

Напомним, в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману президент Владимир Зеленский рассказал, что на второй-третий день полномасштабной войны самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре извинялся за удары по Украине российских ракет с белорусской территории и предлагал ударить в ответ по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу.