У Зеленского ожидают положительных решений по санкциям против теневого флота РФ

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что ожидает положительных решений по теневому флоту РФ. Со ссылкой на Ермака в соцсетях, сообщает Укринформ.

«Теневой флот РФ – это не только инструмент обхода санкций, но и средство для диверсий против НАТО. Санкционная группа Макфола-Ермака сделала максимум, чтобы еще больше кораблей теневого флота попали под санкции. Ожидаем положительных решений» , – написал Ермак.

Как сообщали западные СМИ со ссылкой на информированные источники, администрация президента США Джо Байдена планирует ввести больше санкций против России, нацелившись на ее нефтяные доходы посредством ограничений против танкеров, перевозящих российскую нефть.

Совет министров ЕС по иностранным делам 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России, ранее согласованный на уровне послов – постоянных представителей стран-членов при ЕС. Этот пакет санкций, в частности, включает в себя новые меры против российского «теневого флота» – дополнительных судов третьих государств, осуществляющих деятельность, направленную на содействие или поддержку действий или политики, поддерживающих войну России против Украины.

Правительство Великобритании 17 октября ввело ограничительные меры против еще 18 российских нефтяных танкеров и четырех СПГ-танкеров.