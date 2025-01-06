В правительстве заверили, что украинцев не будут принудительно возвращать из-за границы

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Вице премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышев подчеркнул, что Украина не будет проводить никаких принудительных мер по возвращению украинцев домой, это должно происходить добровольно. Со ссылкой на пресс-службу Министерства единства, сообщает Левый берег.

Чернышев сообщил, что сейчас за границей находятся 20-25 миллионов украинцев. В Украине осталось около 32 миллиона граждан.

"Это - большая мощная нация, которая сегодня вынужденно частично находится за границей. И мы начинаем процесс возвращения украинцев домой. Я хотел бы сразу отметить, что возвращение - исключительно добровольное, никаких принудительных мер не будет осуществляться" , - отметил министр.

При этом он добавил, что "Украина также будет рада успеху украинцев за границей, если они найдут там место для себя и своих семей".