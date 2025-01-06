В OpenAI прогнозируют появление ИИ-работников в компаниях уже в этом году
Гендиректор компании OpenAI Сэм Альтман отметил, что верит в появление ИИ-агентов, которые присоединятся к рабочей силе, уже в 2025 году. Такое мнение он высказал в своем блоге, сообщает Экономическая правда.
"Мы верим, что в 2025 году мы увидим первых ИИ-агентов, которые "присоединятся к рабочей силе" и существенно изменят производительность компаний", - написал он.
Кроме того, Альтман отметил, что за последние годы количество активных пользователей ChatGPT выросло со 100 миллионов до 300 миллионов в неделю.
Гендиректор OpenAI отметил, что сейчас усилия компании направлены на создание суперинтеллекта, благодаря которому "можно будет достичь всего".
"Суперинтеллектуальные инструменты могут значительно ускорить научные открытия и инновации, далеко превосходя наши возможности, а также существенно увеличить благосостояние и процветание", - считает Альтман.