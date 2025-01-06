В OpenAI прогнозируют появление ИИ-работников в компаниях уже в этом году

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Гендиректор компании OpenAI Сэм Альтман отметил, что верит в появление ИИ-агентов, которые присоединятся к рабочей силе, уже в 2025 году. Такое мнение он высказал в своем блоге, сообщает Экономическая правда.

"Мы верим, что в 2025 году мы увидим первых ИИ-агентов, которые "присоединятся к рабочей силе" и существенно изменят производительность компаний" , - написал он.

Кроме того, Альтман отметил, что за последние годы количество активных пользователей ChatGPT выросло со 100 миллионов до 300 миллионов в неделю.

Гендиректор OpenAI отметил, что сейчас усилия компании направлены на создание суперинтеллекта, благодаря которому "можно будет достичь всего".