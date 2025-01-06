В Варшаве водитель сбил 14-летнего украинца: парень скончался в больнице

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Смертельная авария произошла в Варшаве в прошлую пятницу, 3 января, около 17.00. На пешеходном переходе водитель микроавтобуса сбил пешехода. После наезда он не остановился и уехал с места ДТП, сообщает Радио Свобода.

Первым помощь парню оказал прохожий – военный.

Пострадавшего забрали в больницу, однако в результате серьезных травм головы и грудной клетки парень скончался в больнице.

Сегодня, 6 января, в окружной прокуратуре Варшавы сообщили, что погибший парень – 14-летний украинец.

"Пострадавший является гражданином Украины. Злоумышленник – гражданин Польши. После совершенного подозреваемый спрятал микроавтобус в окрестностях Варшавы. Там он потреблял алкоголь с одним из членов семьи" , – сообщил во время пресс-конференции спикер окружной прокуратуры в Варшаве Петр Скиба.

На вопрос корреспондентки Радио Свобода, погибший ли парень военный беженец, Пётр Скиба сообщил, что "это станет известно завтра, после того, как правоохранители пообщаются с мамой жертвы аварии".

43-летний водитель задержан следующий после аварии, в субботу 4 января в состоянии алкогольного опьянения. Понятно, что Анджей К. является работником курьерской службы. По информации прокуратуры, "он уже имел судимости, в частности, за хранение наркотиков, а также за помощь иностранцам в нелегальном пересечении границы".

Также спикер прокуратуры сообщил, что "прокурор направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей".

Водителю инкриминируют две статьи – совершение ДТП со смертельным исходом и бегство с места происшествия, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 20 лет.

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