Лубинец рассказал о договоренности с РФ по обмену пленными в 2025 году

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец говорит о наличии предварительной договоренности с Россией о том, что в 2025 году обмены военнопленными будут систематическими, с приоритетностью относительно тяжелобольных и тяжелораненых, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказал омбудсмен в интервью для телеканала "Рада", цитирует его Telegram-канал.

"Сейчас есть предварительная договоренность, что обмены в 2025 году должны стать систематическими, с приоритетностью возвращения прежде всего тяжелобольных и тяжелораненых.

Также предварительно договорились, что каждый украинский военнопленный и гражданский заложник получит пакет с вещами от Украины с помощью МККК. Мы увидим, сдержит ли российская сторона свое слово".

Что предшествовало:

Как сообщал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, в 2024 году было проведено 11 обменов с российской стороной и освобождено 1358 граждан Украины.