Премьер Канады Трюдо объявил о планах уйти в отставку

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о планах уйти в отставку. Глава канадского правительства покинет пост на фоне нарастающего кризиса, из-за которого он потерял поддержку внутри своей Либеральной партии, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит его пресс-конференция.

"Я намерен уйти в отставку как партийный лидер. И как премьер-министр после того, как партия выберет своего следующего лидера в ходе жесткого, общенационального соревновательного процесса" , - заявил он.

По его словам, вчера он попросил начать этот процесс.

"Страна заслуживает реального выбора на следующих выборах, и мне стало ясно, что если мне придется вести внутренние баталии, я не смогу быть лучшим вариантом" , - добавил Трюдо.

Почему Трюдо объявил об отставке

Джастин Трюдо возглавляет правительство с 2015 года. Но его популярность резко упала из-за рекордной инфляции, повышения цен на продукты, острого жилищного кризиса и усталости избирателей. Недавние опросы показали, что у правящей Либеральной партии рейтинг на уровне 16%, что является худшим показателем за более чем 100 лет. Оппозиционные консерваторы, напротив, вышли на первое место в электоральных симпатиях.

Ранее стало известно, что именно в понедельник, 6 января, Трюдо объявит о намерении уйти в отставку. Об этом сообщила газета Toronto Star со ссылкой на высокопоставленного источника.

По данным Globe and Mail, он покинет пост лидера Либеральной партии, которую возглавлял почти 10 лет. Газета со ссылкой на источники также отметила, что так как Трюдо выступит с заявлением до чрезвычайного заседания членов его партии в среду, "не похоже, что его вынудили уйти собственные депутаты.

Когда будут новые выборы

На прошлой неделе оставалось неясно, останется ли Трюдо на посту, пока Либеральная партия не определится с новым лидером. Организация гонки среди либералов обычно занимает месяцы, и даже если партия ускорит процесс, вряд ли премьер покинет пост в ближайшее время, допускали в The Guardian.

Но опросы показывают, что либералы могут серьезно проиграть консерваторам на выборах, которые должны пройти до конца октября 2025 года. Кроме того, есть вариант с досрочными выборами, поскольку велика вероятность, что вотум недоверия его правительству могут вынести на голосование в парламенте в конце марта.

Призывы к отставке Трюдо усилились в декабре после того, как он попытался понизить в должности министра финансов Христю Фриланд из-за критики его предложений увеличить расходы. Вместо этого Фриланд покинула кабинет министров и обвинила премьера в "политических уловках".

23 декабря десятки депутатов-либералов согласились, что в этой ситуации Трюдо должен уйти в отставку. Они представляют самую густонаселенную в стране провинцию Онтарио, которая является электоральной основой партии. Это указывает на то, что ядро либералов отказалось от Трюдо.

Многие канадские наблюдатели ждут, что выборы будут назначены на весну. Лидер консерваторов Пьер Пуальевр призывает к немедленным выборам, поскольку "правительство Канады само по себе теряет контроль".

Напомним, в 2025 году началось председательство Канады в "Большой семерке" (G7). Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что канадское председательство поможет достичь справедливого мира с Российской Федерацией.

За время полномасштабной войны Джастин Трюдо показал себя одним из самых приверженных друзей Украины на Западе. В недавнем разговоре Зеленский предложил ему увеличить финансирование производства украинского оружия.