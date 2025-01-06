Темпы эвакуации замедлились: в Покровске остается более 7 тыс гражданских

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Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк заявил, что в Покровске Донецкой области сейчас проживает около 7,3 тыс. человек, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, процесс эвакуации продолжается, однако его темпы замедлились. Добряк отметил, что ситуация с безопасностью в районе города осложняется из-за интенсивных обстрелов артиллерией, применения управляемых авиабомб и FPV-дронов. В среднем в сутки удается эвакуировать от пяти до 10 человек, отметил он.

Также Добряк рассказал, что в городе в результате обстрелов из дронов была повреждена коммунальная техника, в том числе мусоровозы и водовозки. Эта проблема длится уже семь недель, добавил он.

Начальник Покровской МВА подчеркнул, что в городе осталось немного магазинов и несколько аптек, которые продолжают работать. Также он вспомнил о наличии некоторых специалистов территориального центра, которые помогают убеждать пожилых людей покинуть громаду.