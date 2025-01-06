Прокуратура начала расследование из-за расстрела украинских пленных на донетчине

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Прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту расстрела украинских военных в Донецкой области, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как отметили в прокуратуре, по оперативным данным, 3 января 2024 года во время штурма позиций украинских войск возле села Времовка Волновахского района оккупанты захватили двух военнослужащих ВСУ.

Пленных вывели из блиндажа под прицелом автоматов и расстреляли в упор в голову. Россияне, для уверенности в их смерти, сделали еще несколько выстрелов.

"Расстрел военнопленных является серьезным нарушением Женевских конвенций и классифицируется как тяжкое международное преступление. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению" , - сообщили в прокуратуре.

Расстрел украинских военных

Сегодня днем омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что российские солдаты расстреляли украинских военных в Донецкой области. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Нескучное Волновахского района Донецкой области.

Напомним, что одной из самых массовых казней стал расстрел 16 украинских военных на Покровском направлении. Правоохранители уже установили подразделение оккупантов, которые могли осуществить казнь.