В Приднестровье увеличили время отключений: света не будет по 8 часов в сутки

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Время веерных отключений в непризнанном Приднестровье возрастет до 8 часов в сутки – двух отключений продолжительностью по четыре часа, сообщает Европейская правда.

Об этом заявили в Telegram-канале фактической власти региона.

В объявлении говорится, что с 7 января веерные отключения для жителей региона будут дважды в сутки, а продолжительность отключения составит 4 часа.

"Причиной пересмотра графика стал дисбаланс потребления и выработки энергоресурса. Объемов вырабатываемой энергии не хватает на покрытие потребления. Новый режим поставки электроэнергии позволит довести уровень энергопотребления до того, который могут обеспечить объекты генерации. Кроме того, это позволит снизить аварийность сетей", – объясняют в заявлении.

В дополнение жителей региона призвали экономно потреблять электроэнергию и использовать печки и твердотопливные котлы для отопления, если в их доме технически есть такая возможность.

Напомним, с 1 января Приднестровье перестало получать российский газ, из-за чего газ исчез у десятков тысяч бытовых потребителей и остановилась работа местной промышленности.

Расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, которая ранее работала на бесплатном российском газе, начала сжигать запасы угля, которых хватит только до конца января.

3 третьего января в Приднестровье ввели веерные отключения электроэнергии, также начались перебои с водоснабжением.

В Министерстве энергетики Молдовы предупредили, что из-за перегрузки энергосистемы Приднестровья есть риск полного выхода ее из строя.