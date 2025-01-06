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Главному таможеннику Украины сообщили о подозрении: "забыл" задекларировать имущество

Главному таможеннику Украины сообщили о подозрении: "забыл" задекларировать имущество
Фото: ГТСУ

НАБУ и САП сообщили и. о. главы Государственной таможенной службы Сергею Звягинцеву о подозрении в недостоверном декларировании, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении исполняющему обязанности Председателя Государственной таможенной службы Украины в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений… Действия должностного лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины", – говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что в декларациях за 2021-2023 годы чиновник не указал в декларации сведения о жилом доме площадью 236,8 кв. м. и земельный участок под Киевом, на котором он расположен. Указанная недвижимость, общая стоимость которой составляет более $100 тыс., была оформлена на близкого родственника жены, однако фактически ее владельцем и распорядителем был чиновник и его семья.

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