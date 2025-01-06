В Молдове считают, что конечная цель кризиса в Приднестровье – это влияние на Украину

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Глава правительства Молдовы Дорин Речан считает, что за энергетическим и гуманитарным кризисом в Приднестровье стоит военная цель Кремля, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил во время кризисного брифинга 6 января в Кишиневе.

Премьер Молдовы, который начал выступление со слов благодарности в адрес ВСУ и Украины за защиту Молдовы и всей Европы, отметил, что нынешний энергетический кризис в Приднестровье является искусственно созданным. Именно этим он объясняет то, что де-факто власти региона, несмотря на ухудшение ситуации, не заинтересованы в поддержке.

"Кишинев предложил помощь, но это предложение было отвергнуто, поскольку России нужен искусственно созданный гуманитарный кризис", – сообщил он.

"Россия контролирует Приднестровье, и они не позволяют никому помогать приднестровскому региону", – добавил премьер.

Речан детализировал предыдущие заявления правительства Молдовы о том, что энергокризис является частью масштабного плана РФ.