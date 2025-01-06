Зеленский провел заседание Ставки: заслушал доклад по защите Покровска

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 января, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Был обсужден вопрос защиты Покровска от российского вторжения, сообщает РБК-Украина.

Об этом он заявил во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, на Ставке докладывал главнокомандующий Александр Сырский и руководитель Генштаба Анатолий Баргилевич.

Они обсудили защиту фронтовых направлений, прежде всего Покровска.

"Я благодарен всем бригадам, каждому нашему воину, которые сейчас именно там. Мы обсудили вопросы комплектования бригад, также ротации. Армии нужно больше внутренних системных изменений, чтобы на всех уровнях в Силах обороны управление людьми стало эффективным", - рассказал Зеленский.

По его словам, сегодня также были доклады ответственных командующих по формированию и тренировке наших бригад.

Бои за Покровск

Последние месяцы российская армия пытается прорвать оборону на Покровском направлении. Участок фронта возле самого города является одним из самых тяжелых отрезков фронта.

По данным ОСУВ "Хортица", Россия держит 150 тысяч солдат на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. В частности, в районе Покровска оккупанты сосредоточили около 70 тысяч солдат.

Также россияне пытаются ослабить украинскую логистику в Покровске, но вытеснить ВСУ из города пока маловероятно. Противник может пытаться заставить украинские войска вывести свои силы из Покровска, однако это выглядит сложной задачей.