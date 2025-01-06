Зеленский назвал потери российских войск за время операции в Курской области
За время операции Сил обороны Украины на территории Курской области российская армия потеряла более 38 тысяч военных, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"За время Курской операции враг потерял уже более 38 тысяч своих солдат - только на этом одном направлении, из них около 15 тысяч - безвозвратно", - сказал Зеленский.
Он отметил, что россияне перебросили в Курскую область свои сильные подразделения. Также там задействованы солдаты из Северной Кореи.
"Важно, что всю эту свою силу оккупант не может сейчас направить на другие наши направления, в частности в Донецкую область, в частности против Сум, в частности в Харьковскую область или Запорожье, - подчеркнул президент.
Операция ВСУ в Курской области
Напомним, еще летом украинским защитникам удалось прорвать границу и зайти на территорию Курской области. С тех пор они продолжают удерживать под контролем российские территории.
Для того, чтобы вытеснить украинских воинов, россияне даже привлекли к боям солдат КНДР, которые несут огромные потери.
На днях президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия потеряла до батальона северокорейских солдат в Курской области за два дня.
Также вчера сообщалось, что Силы обороны атаковали россиян в Курской области на нескольких направлениях.