Макрон: Ядерная программа Ирана приближается к точке невозврата

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Ядерная программа Ирана приближается к своей точке невозврата и страна имеет объемы ядерного топлива, которых будет достаточно для нескольких боеголовок, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в Париже во время выступления перед послами Франции со ссылкой на Вloomberg.

"Ускорение ядерной программы (Ирана) ведет нас очень близко к переломной точке" , — сказал он и предупредил, что ядерная программа страны находится на потенциально необратимом курсе, приближаясь к точке невозврата.

По его словам, у Ирана достаточно материала, чтобы создать несколько ядерных боеголовок, если правительство в Тегеране примет политическое решение.

Обращая внимание на поддержку Ираном России в войне против Украины, Макрон назвал Иран самой большой стратегической проблемой для Европы и ее союзников.