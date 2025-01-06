Сикорский: на Европу вскоре могут сильно надавить для заключения сделки с Москвой

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Европа вскоре может оказаться под сильным давлением. Цель такого давления будет заключаться в достижении сделки с Москвой, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в соцсети X.

"Вскоре на нас может быть оказано сильное давление с целью достижения соглашения с Москвой. Но на какую сделку может согласиться разумная Европа? Конечно, не на простую сделку, которая позволит Москве восстановиться" , - подчеркнул Сикорский.

Он уточнил, что Европа гораздо сильнее, чем считают российские лидеры, а Россия - гораздо слабее, чем считают многие европейцы.

Глава МИД обратил внимание, что Украина заслуживает мира, но “это должен быть мир на справедливых условиях, а не капитуляция”.

"Мы не должны устанавливать жесткие временные ограничения на нашу поддержку: это подтолкнет Россию к продолжению боевых действий. Вместо этого мы должны сделать все возможное, чтобы улучшить позиции Киева в будущих переговорах" , - добавил он.

К слову, ранее WSJ писало, что Трамп хочет, чтобы Европа отправила своих миротворцев в Украину и сыграла главную роль в обеспечении безопасности для страны.

Инаугурация Трампа

Напомним, 20 января пройдет инаугурация нового президента США Дональда Трампа.

Политик уже неоднократно подчеркивал, что он хочет завершить войну России против Украины. По его словам, это будет ключевым приоритетом внешней политики США.

Сам президент Украины Владимир Зеленский признавал, что Трамп может быть решающим для завершения войны, поскольку он способен остановить российского диктатора Владимира Путина.