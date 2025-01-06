На фронте почти две сотни боев: активнее всего на трех направлениях

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С начала суток 6 января на фронте состоялось 199 боевых столкновений. Больше всего боев на Курском, Покровском и Кураховском направлениях, сообщает Украинская правда.

Об этм говорит сводка Генштаба по состоянию на 22:00 6 января.

"Российские захватчики нанесли 48 авиаударов, применив 57 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 837 дронов-камикадзе и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник трижды проводил штурмы позиций наших защитников в районах Синьковки, Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 13 раз атаковали позиции украинцев.

На Северском направлении в течение дня враг совершил две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении пока зафиксировано четыре боевых столкновения вблизи Часового Яра, Белой Горы и в направлении Ступочек, все атаки были остановлены.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Щербиновки и Торецка.

С начала этих суток, на Покровском направлении захватнические подразделения 40 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Сухой Яр, Песчаное, Котлино, Украинка, Ясеново, Новоелизаветовка, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд и Покровск.

На Кураховском направлении враг также активен - 25 раз атаковал наши позиции вблизи Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного, два боя продолжаются.

На Времовском направлении захватчики совершили 13 наступательных действий неподалеку Константинополя, Янтарного, Дачного и Константинопольского.

На Ореховском направлении наши войска отбили одну атаку противника вблизи Новоданиловки. Степногорск враг атаковал НАРами.

На Приднепровском направлении агрессор один раз безрезультатно атаковал позиции наших войск.

В Курской области украинские защитники отбили 44 вражеских атаки, еще 42 боестолкновения продолжаются до сих пор.