Российские войска 50 раз обстреляли Сумскую область, есть пострадавший

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Российская армия в течение суток 6 января 50 раз обстреляла Сумскую область, пострадал человек, сообщает Украинская правда.

Об этом ообщила Сумская ОВА.

"В течение дня россияне совершили 50 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 169 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Хутор-Михайловская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады".

В Белопольской громаде из-за сброса ВОГ с БПЛА ранен 1 гражданский человек.

В Середино-Будской громаде из-за минометного обстрела и атаки FPV-дронов поврежден частный жилой дом, легковой автомобиль.

В Миропольской громаде враг бил из РСЗО, повреждены 2 жилых дома.