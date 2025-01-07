DeepState: Оккупанты захватили три населенных пункта на Харьковщине и Донетчине

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В ночь на 7 января аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали село Лозовая Изюмского района Харьковской области, а также населенные пункты Ивановка и Шевченко в Донецкой области, сообщает Украинская правда.

"Враг оккупировал Лозовую и пытается продвинуться к Новой Кругляковке" , – говорится в сообщении.

В сообщении DeepState ссылаются на опубликованное Главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским видео, на котором запечатлено поражение российской колонны, которая проводила штурмовые действия в 2.05 км восточнее Новой Кругляковки.

Лозовая на Харьковщине. Карта: DeepState

"После определенного затишья происходит активизация врага на разных участках" , – добавляют в сообщении.

Справка: Лозовая – село в Украине, в Боровской поселковой громаде Изюмского района Харьковской области. Население составляет 131 человек. До 2020 орган местного самоуправления – Богуславский сельский совет.

Позже DeepState опубликовал обновленную карту, добавив информацию о еще двух оккупированных населенных пунктах.

"Враг оккупировал Лозовую, Ивановку (Донецкой области – ред.), Шевченко (Донецкой области – ред.), а также продвинулся в Торецке (Донецкой области – ред.). Уточняется линия соприкосновения в Торецке и возле Бердина (Курской области РФ)", – отмечает DeepState.

Населенный пункт Ивановка на Лиманском направлении (Донецкая область). Карта: DeepState