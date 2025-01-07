В США умер первый пациент от птичьего гриппа H5N1

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Первый человек с тяжелым случаем птичьего гриппа H5N1 умер в США.﻿﻿ Об этом пишет CNN со ссылкой на Департамент здравоохранения штата Луизиана, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что это первый случай смерти человека от птичьего гриппа в США.

Человека, которому было более 65 лет и который, по сообщению, имел сопутствующие заболевания, госпитализировали с гриппом после контакта со стаей птиц во дворе и с дикими птицами.

Представители здравоохранения Луизианы заявили, что их расследование не выявило никаких других случаев заболевания людей, связанных с инфекцией этого пациента.

Эксперты по гриппу предупреждают, что вирус H5N1 еще проявит себя по мере распространения.

Пациент из Луизианы был инфицирован штаммом вируса птичьего гриппа D1.1, который циркулирует среди диких птиц и домашней птицы. Он отличается от варианта, который циркулирует среди молочного скота.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2003 года во всем мире было зарегистрировано около 900 случаев заражения людей птичьим гриппом, и около половины из них умерли. Это означает, что вирус приводит к 50% летальных исходов, что делает его чрезвычайно смертоносным - но эксперты не считают, что он убивает половину людей, которых инфицирует.

Поскольку о тяжелых случаях чаще сообщают, чем о легких, легкое течение заболевания, вероятно, не учитываются в этих подсчетах.

"Но даже если бы реальный уровень смертности был в 10 раз ниже - около 5% - это все равно был бы серьезный вирус, с которым нужно бороться. Например, смертность от предыдущего штамма Covid-19 составляла около 2,6%" , - говорится в публикации.

Ранее в США ученые обнаружили новую мутацию птичьего гриппа - речь идет об изменениях, благодаря которым он может лучше приспосабливаться к дыхательным путям человека.