ISW проанализировал новое наступление Украины в Курской области РФ

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Активизация наступления Сил обороны в Курской области РФ, по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), может свидетельствовать о новом этапе операции украинских защитников на Курщине, однако ISW не готов давать какие-либо прогнозы этому, сообщает Украинская правда.

"Украинские силы недавно достигли тактических успехов на фоне продолжения интенсивных наступательных операций на украинском выступлении в Курской области 6 января. Геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 января, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись вперед в южном Бердине, центральной части Русского Поперечного и центральной части Новосотницкого (все к северо-востоку от Суджи)" , – говорится в отчете.

Министерство обороны России и российские блогеры заявили 6 января, что российские силы отбили украинскую механизированную атаку силами примерно взвода под Бердином, и что российские силы, включая элементы группы "Талиб" Росгвардии, отбили украинские атаки под Новосотницким.

"Российские блогеры утверждали, что зачистку районов вблизи Бердина и Новосотницкого осуществляли подразделения 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-й армейский корпус, Ленинградский военный округ), 2-й бригады спецназа (Главное управление ГРУ ГШ ВС РФ), 11-й воздушно-десантной бригады (ВДВ), а также подразделения спецназа "Ахмат" , – отмечают аналитики.

Один российский блогер охарактеризовал недавние украинские атаки в Курской области как усиление разведки в ходе силовых операций, что может быть отвлекающим маневром для будущих операций.

"Активизация украинских наступательных операций в Курской области может быть начальным этапом скоординированной украинской операции в Курской области или где-либо еще на территории военных действий, хотя ISW не готов сделать какой-либо конкретный прогноз" , – говорится в отчете.

В обзоре добавляют, что российские войска попытались использовать украинские атаки к северо-востоку от Суджи для наступления в других местах на украинском выступлении в Курской области 6 января.

Однако ISW не нашел подтверждения этим заявлениям.

Вместе с тем аналитики предполагают, что "украинские войска, возможно, продолжают наносить дальние удары по российским тыловым районам в Курской области в рамках усилий по использованию интегрированного ударного потенциала для поддержки наземных операций".

Однако ISW, как отмечается, не может самостоятельно подтвердить и этих данных.

"ISW ранее оценивал, что украинские силы, возможно, пытаются интегрировать возможности высокоточных ударов на большем расстоянии и деятельность систем РЭБ для поддержки наземных операций" , – добавляют аналитики.

Ключевые выводы ISW за 6 января