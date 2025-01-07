ISW проанализировал новое наступление Украины в Курской области РФ
Активизация наступления Сил обороны в Курской области РФ, по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), может свидетельствовать о новом этапе операции украинских защитников на Курщине, однако ISW не готов давать какие-либо прогнозы этому, сообщает Украинская правда.
"Украинские силы недавно достигли тактических успехов на фоне продолжения интенсивных наступательных операций на украинском выступлении в Курской области 6 января. Геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 января, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись вперед в южном Бердине, центральной части Русского Поперечного и центральной части Новосотницкого (все к северо-востоку от Суджи)", – говорится в отчете.
Министерство обороны России и российские блогеры заявили 6 января, что российские силы отбили украинскую механизированную атаку силами примерно взвода под Бердином, и что российские силы, включая элементы группы "Талиб" Росгвардии, отбили украинские атаки под Новосотницким.
"Российские блогеры утверждали, что зачистку районов вблизи Бердина и Новосотницкого осуществляли подразделения 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-й армейский корпус, Ленинградский военный округ), 2-й бригады спецназа (Главное управление ГРУ ГШ ВС РФ), 11-й воздушно-десантной бригады (ВДВ), а также подразделения спецназа "Ахмат", – отмечают аналитики.
Один российский блогер охарактеризовал недавние украинские атаки в Курской области как усиление разведки в ходе силовых операций, что может быть отвлекающим маневром для будущих операций.
"Активизация украинских наступательных операций в Курской области может быть начальным этапом скоординированной украинской операции в Курской области или где-либо еще на территории военных действий, хотя ISW не готов сделать какой-либо конкретный прогноз", – говорится в отчете.
В обзоре добавляют, что российские войска попытались использовать украинские атаки к северо-востоку от Суджи для наступления в других местах на украинском выступлении в Курской области 6 января.
Однако ISW не нашел подтверждения этим заявлениям.
Вместе с тем аналитики предполагают, что "украинские войска, возможно, продолжают наносить дальние удары по российским тыловым районам в Курской области в рамках усилий по использованию интегрированного ударного потенциала для поддержки наземных операций".
Однако ISW, как отмечается, не может самостоятельно подтвердить и этих данных.
"ISW ранее оценивал, что украинские силы, возможно, пытаются интегрировать возможности высокоточных ударов на большем расстоянии и деятельность систем РЭБ для поддержки наземных операций", – добавляют аналитики.
Ключевые выводы ISW за 6 января
- Украинские войска недавно достигли тактических успехов на фоне продолжения интенсивных наступательных операций на украинском выступлении в Курской области 6 января.
- Российские войска пытались использовать украинские атаки к северо-востоку от Суджи для наступления в других местах на украинском участке фронта в Курской области 6 января.
- Украинские войска, возможно, продолжают наносить дальние удары по российским тыловым районам в Курской области в рамках усилий по использованию ударных возможностей для поддержки наземных операций.
- По сообщениям, 3 января российские войска казнили новых украинских военнопленных.
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина и Россия достигли предварительной договоренности о проведении очередного обмена пленными в 2025 году.
- Лидеры чеченского спецназа "Ахмат" и российской диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" встретились 6 января и распространили сообщение об этническом разнообразии и согласии в России.
- Российские войска продвинулись в Лиманском, Торецком и Покровском направлениях, а Министерство обороны России заявило, что российские войска захватили Курахово.
- Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 5 января, заявил, что в Курской области было убито и ранено 3800 северокорейских военнослужащих.