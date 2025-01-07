Курс валют НБУ на 7 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 7 января 2025 года
Курс доллара, по сравнению с 6 января, вырос на 11 коп до 42.1959 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 57 коп до 43.9091 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов повысился на 67 коп до 52.8862 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка повысился на 49 коп до 46.7804 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 10.3211 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|42.195900
|EUR
|Евро
|43.909100
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.886200
|CHF
|Швейцарский франк
|46.780400
|PLN
|Польский злотый
|10.321100
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.