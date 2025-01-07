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Курс валют НБУ на 7 января

Курс валют НБУ на 7 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 7 января 2025 года

Курс доллара, по сравнению с 6 января, вырос на 11 коп до 42.1959 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 57 коп до 43.9091 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 67 коп до 52.8862 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 49 коп до 46.7804 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.3211 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 42.195900 +0.107
EUR Евро 43.909100 +0.5744
GBP Фунт стерлингов 52.886200 +0.6665
CHF Швейцарский франк 46.780400 +0.4882
PLN Польский злотый 10.321100 +0.1807

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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