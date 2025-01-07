Курс валют НБУ на 7 января

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Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 7 января 2025 года

Курс доллара, по сравнению с 6 января, вырос на 11 коп до 42.1959 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 57 коп до 43.9091 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 67 коп до 52.8862 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 49 коп до 46.7804 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.3211 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 42.195 900 EUR Евро 43.909 100 GBP Фунт стерлингов 52.886 200 CHF Швейцарский франк 46.780 400 PLN Польский злотый 10.321 100

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.