Макрон объяснил, почему армия Франции покидает страны Африки

Франция помогала суверенным африканским государствам, проводя антитеррористические операции против джихадистов, однако ее армия покидает эти страны, поскольку не хочет помогать хунтам, пришедшим к власти при поддержке России. Такую позицию страны озвучил в понедельник на ежегодной конференции послов в Париже президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Укринформ.

"Мы ушли, потому что там были перевороты, и потому что мы были там по просьбе суверенных государств, которые попросили Францию прийти. Однако Франции больше не было места там, поскольку мы не являемся помощниками путчистов" , - объяснил Макрон.

По его мнению, Франция не отступает в Африке, она просто "прозревает и реорганизуется"

Напомним, Франция уже десять лет принимает участие в военных операциях в Сахеле для борьбы с джихадистами, связанными с "Аль-Каидой" или группировкой "Исламское государство". За это время там погибли пятьдесят восемь французских солдат.

Однако она была вынуждена вывести свои войска из Мали, Буркина-Фасо и Нигера в период с 2022 по 2023 год после того, как к власти в этих трех странах пришли сблизившиеся с Россией военные хунты.

В конце декабря первый контингент французских солдат также покинул Чад, вскоре французская армия должна выйти из Сенегала, чей президент заявил ранее, что пребывание иностранных войск в стране несовместимо с ее суверенитетом.

"Мы предложили главам африканских государств реорганизовать наше присутствие. И это хорошо, потому что мир меняется, и мы должны принять это новое партнерство с континентом" , – отметил Макрон.

В то же время он подчеркнул, что африканские лидеры "забыли поблагодарить" за все, что Франция сделала для них с 2013 года.

"Ни один из них не смог бы управлять суверенной страной без этого вмешательства. Так что это несерьезно, это придет со временем" , - подчеркнул он.

Франция передала свою первую военную базу в рамках вывода своих вооруженных сил из Чада. переворотов.