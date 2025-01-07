Генштаб: На Курщине произошло почти 100 столкновений с россиянами
За прошедшие сутки на всех участках фронта зафиксировано 218 боевых, столкновений, удерживаемый Силами обороны Курский плацдарм российские войска штурмовали 94 раза, также 67 раз россиян шли в атаку на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 8:00 7 января, сообщает Украинская правда.
На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки противника в районе Волчанска.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Тополя и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Первомайского, Тернов, Ямполовки, Заречного и Макеевки.
На Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Белогоровка.
На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений в районах Часового Яра, Белой Горы и в направлении Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил восемь атак неподалеку Щербиновки и Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах Миролюбовка, Луч, Сухой Яр, Песчаное, Котлино, Украинка, Ясеново, Новоелизаветовка, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд и Покровск.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 26 атак на позиции наших войск вблизи Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного.
На Времовском направлении противник совершил 13 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах Константинополя, Янтарного, Дачного и Константинопольского.
На Ореховском направлении наши войска успешно отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Новоданиловка.
На Приднепровском направлении российские захватчики, без успеха, дважды штурмовали позиции наших подразделений.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 94 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес девять авиационных ударов, с применением девяти управляемых бомб, а также совершил 372 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.
ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.