Россия уже потеряла на войне 800 тысяч убитыми и ранеными – Генштаб
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 800 тысяч военных убитыми и ранеными В частности, за минувшие сутки потери среди солдат составили 1970 человек. Также РФ потеряла 25 бронемашин, 45 артсистем и 10 танков.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 800 010 (1970) человек ликвидировано;
- танков – 9710 (+10) ед.;
- боевых бронированных машин – 20 189 (+25) ед.;
- артиллерийских систем – 21 710 (+45) ед;
- РСЗО – 1260 (+2) ед.;
- средства ПВО – 1038 (+4) ед.;
- самолетов – 369 ед.;
- вертолетов - 331 ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 21 708 (+83) ед.;
- крылатых ракет – 3014 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 33 226 (+170) ед;
- специальной техники – 3681 ед.