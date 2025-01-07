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Россия уже потеряла на войне 800 тысяч убитыми и ранеными – Генштаб

Россия уже потеряла на войне 800 тысяч убитыми и ранеными – Генштаб
Фото: Facebook

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 800 тысяч военных убитыми и ранеными В частности, за минувшие сутки потери среди солдат составили 1970 человек. Также РФ потеряла 25 бронемашин, 45 артсистем и 10 танков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 800 010 (1970) человек ликвидировано;
  • танков – 9710 (+10) ед.;
  • боевых бронированных машин – 20 189 (+25) ед.;
  • артиллерийских систем – 21 710 (+45) ед;
  • РСЗО – 1260 (+2) ед.;
  • средства ПВО – 1038 (+4) ед.;
  • самолетов – 369 ед.;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 21 708 (+83) ед.;
  • крылатых ракет – 3014 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 33 226 (+170) ед;
  • специальной техники – 3681 ед.

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