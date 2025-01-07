Россия уже потеряла на войне 800 тысяч убитыми и ранеными – Генштаб

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 800 тысяч военных убитыми и ранеными В частности, за минувшие сутки потери среди солдат составили 1970 человек. Также РФ потеряла 25 бронемашин, 45 артсистем и 10 танков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.25 ориентировочно составили: