Воздушные силы: ПВО сбила почти 40 беспилотников, еще 10 – локационно потеряны
В ночь на 7 января российские войска запустили по Украине "Шахеды" и беспилотники-имитаторы. Силы противовоздушной обороны сбили 28 дронов, еще 10 – локационно потеряны (из них три – улетели в Россию).
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В общей сложности россияне запустили 38 ударных и имитационных беспилотников по направлениям Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ).
"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 28 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях. Попаданий не зафиксировано.
10 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий), три из них улетели в направлении России", – говорится в сообщении.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.