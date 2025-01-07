Воздушные силы: ПВО сбила почти 40 беспилотников, еще 10 – локационно потеряны

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В ночь на 7 января российские войска запустили по Украине "Шахеды" и беспилотники-имитаторы. Силы противовоздушной обороны сбили 28 дронов, еще 10 – локационно потеряны (из них три – улетели в Россию).

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне запустили 38 ударных и имитационных беспилотников по направлениям Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ).

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 28 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях. Попаданий не зафиксировано.

10 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий), три из них улетели в направлении России" , – говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.