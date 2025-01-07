Трамп прокомментировал визит сына на Гренландию и заявил о желании присоединить остров
Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал поездку своего сына на датский остров Гренландия новыми заявлениями о том, что хотел бы присоединения острова к Штатам. Такое сообщение появилось в соцсети Трампа Truth Social и его X (Twitter), где дублируют сообщения из нее, сообщает Европейская правда.
Трамп написал, что "слышал, что народ Гренландии – за MAGA" (слоган кампании Трампа „Make America Great Again" – "Сделаем Америку снова великой").
"Мой сын Дональд Трамп-младший и ряд представителей поедут туда, чтобы увидеть самые красивые места и пейзажи. Гренландия – замечательное место, и люди там очень выиграют, если и когда она станет частью нашего государства. Мы будем ценить ее и защищать ее от очень плохого внешнего мира. Сделаем Гренландию великой снова", – написал Трамп.
Министр иностранных дел Гренландии ранее подтвердил, что сын Трампа должен приехать на остров, и что это должен быть частный визит.
Во время своего предыдущего президентства Трамп неоднократно выражал желание "купить" Гренландию, из-за чего Дании пришлось реагировать и подчеркивать, что остров "не продается".
В декабре 2024 года Трамп снова вернулся к этим заявлениям.
Тем временем премьер Гренландии усиливает кампанию за независимость острова от Дании.