Силы спецопераций ликвидировали более 10 военных КНДР на Курщине

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Операторы 8-го полка Сил специальных операций ВСУ уничтожили 13 военнослужащих Северной Кореи в Курской области РФ, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что во время выполнения специальных действий воины ССО "задвохсотили" пять бойцов КНДР в стрелковом бою и еще восемь с помощью дронов.

После боя операторы ССО провели осмотр тел военных КНДР и их личных документов. У одного из них был автомат с калиматорным прицелом, китайско-российская радиостанция "Азарт" и детектор дронов, а также удостоверение, которое отличается от обычного военного билета. Найденные вещи могут свидетельствовать о его принадлежности к офицерскому составу, говорят спецназовцы.

Среди прочего северокорейский военный имел при себе письмо обращения к партии.