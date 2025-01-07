В Николаеве мобилизовали забронированного работника: в ТЦК прокомментировали инцидент

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В Николаеве мобилизовали сотрудника предприятия ООО "АТФ "АГРО-ДЕЛО", несмотря на то, что он был забронирован от мобилизации, сообщает Зеркало недели.

На этот инцидент обратил внимание председатель подкомитета по безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко. Однако в ответе народному депутату Николаевский областной центр комплектования и социальной поддержки указал, что действовал в рамках действующего законодательства.

Мобилизация забронированного

Федиенко указал, что ситуация подрывает доверие к системе бронирования. Он добавил, что ТЦК теперь может аннулировать отсрочку работнику критически важного предприятия.

"Теперь такой человек не может быть демобилизован, что ставит под угрозу работу предприятия. Это также подвергает сомнению эффективность системы бронирования. Вы можете поставить зарплату хоть сто тысяч, но вы не сможете обезопасить вашего работника от дальнейшей мобилизации" , - подчеркнул Федиенко.

Позиция ТЦК

После этого в Николаевском ТЦК заявили, что эта информация не соответствует действительности, а мобилизация забронированного работника связана с техническими проблемами документооборота.

В ТЦК пояснили, что 5 ноября 2024 года они получили распоряжение от Николаевской районной военной администрации об отмене мобилизационных задач для ряда предприятий, среди которых было и ООО "АТФ "АГРО-ДЕЛО".

"В соответствии с Постановлением КМУ №76, в случае отмены мобилизационной задачи отсрочка подлежит автоматическому аннулированию через Единый государственный реестр призывников" , – отметили в ТЦК.

В то же время, в ТЦК признали, что предприятие ранее было включено в перечень критически важных для экономики и жизнедеятельности населения в особый период, но этот фактор не был учтен.

Николаевский областной ТЦК инициировал служебную проверку в отношении должностных лиц, ответственных за аннулирование бронирования.