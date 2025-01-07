Умеров назначил экс-министра инфраструктуры Кубракова своим советником

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Министр обороны Рустем Умеров назначил экс-министра инфраструктуры и регионального развития Александра Кубракова своим советником на общественных началах. Со ссылкой на пресс-службу ведомства, сообщает Лига.net.

Умеров считает, что опыт Кубракова на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя Укравтодора поможет в совершенствовании системы снабжения и логистики в Вооруженных Силах Украины.