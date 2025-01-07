Close button
Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!Межбанк от 1055 грн. в месяц
Версия PRO от 114 грн. в месяц
Купить доступ Вход

Умеров назначил экс-министра инфраструктуры Кубракова своим советником

Умеров назначил экс-министра инфраструктуры Кубракова своим советником
Фото: Алекснадр Кубраков/Facebook

Министр обороны Рустем Умеров назначил экс-министра инфраструктуры и регионального развития Александра Кубракова своим советником на общественных началах. Со ссылкой на пресс-службу ведомства, сообщает Лига.net.

Умеров считает, что опыт Кубракова на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя Укравтодора поможет в совершенствовании системы снабжения и логистики в Вооруженных Силах Украины.

"Уверен, что его государственный и практический опыт будет способствовать повышению эффективности оборонных процессов и укреплению нашей обороноспособности", – говорит глава Минобороны.

Новости

Популярные темы форума

analytics