Умеров назначил экс-министра инфраструктуры Кубракова своим советником
Министр обороны Рустем Умеров назначил экс-министра инфраструктуры и регионального развития Александра Кубракова своим советником на общественных началах. Со ссылкой на пресс-службу ведомства, сообщает Лига.net.
Умеров считает, что опыт Кубракова на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя Укравтодора поможет в совершенствовании системы снабжения и логистики в Вооруженных Силах Украины.
"Уверен, что его государственный и практический опыт будет способствовать повышению эффективности оборонных процессов и укреплению нашей обороноспособности", – говорит глава Минобороны.