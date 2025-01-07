Стартовало онлайн-голосование в Общественный антикоррупционный совет при Минобороны

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7 января 2025 года стартовало онлайн-голосование для избрания членов Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, которое продлится до 21:00.﻿ Со ссылкой на пресс-службу Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.

"Принять участие могут все граждане Украины, которые на момент голосования находятся на территории страны. Аутентификация происходит с использованием сервиса BankID или Дія.Підпису.Каждый избиратель имеет право проголосовать один раз в пределах определенного времени. Будут засчитываться голоса, отданные за кандидатов с 09:00 до 21:00. Избрано будет 15 представителей из 40 участников" , - говорится в сообщении.

Напомним, 26 декабря 2024 года с 9:00 до 21:00 начались выборы в Общественный Антикоррупционный Совет при Министерстве обороны.

Однако впоследствии интернет-голосование за членов Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины перенесли на 7 января 2025 года.