Трамп снова предложил "объединить" США и Канаду

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Избранный президент США Дональд Трамп предложил "объединить" Соединенные Штаты Америки и Канаду после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о своей отставке. Об этом пишет издание The Hiil, сообщает Левый берег.

"Если бы Канада объединилась с США, не было бы никаких тарифов, налоги снизились бы, и они были бы полностью защищены от угрозы российских и китайских кораблей, постоянно их окружающих" , - заявил Трамп.

"Какая бы это была великая нация вместе!" , – добавил он.

Ранее Трамп говорил, что Канада могла бы стать "51 штатом Америки".