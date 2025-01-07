Трамп снова предложил "объединить" США и Канаду
Избранный президент США Дональд Трамп предложил "объединить" Соединенные Штаты Америки и Канаду после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о своей отставке. Об этом пишет издание The Hiil, сообщает Левый берег.
"Если бы Канада объединилась с США, не было бы никаких тарифов, налоги снизились бы, и они были бы полностью защищены от угрозы российских и китайских кораблей, постоянно их окружающих", - заявил Трамп.
"Какая бы это была великая нация вместе!", – добавил он.
Ранее Трамп говорил, что Канада могла бы стать "51 штатом Америки".
"Многие люди в Канаде обожают быть 51-м штатом... Соединенные Штаты больше не могут страдать от огромного торгового дефицита и субсидий, которые нужны Канаде, чтобы удержаться на плаву. Джастин Трюдо знал это и подал в отставку", - отметил Трамп.