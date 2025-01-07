ЕС импортировал рекордный объем российского сжиженного газа – Bloomberg

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Объем импорта странами Европейского Союза российского сжиженного природного газа (СПГ) бьет рекорды, несмотря на призывы запретить такие поставки, пишет Bloomberg, сообщает Укринформ.

По данным агентства, по итогам 2024 года Евросоюз импортировал 15,5 млн тонн российского СПГ, что является самым высоким показателем с 2019 года.

В 2022 году этот показатель составил 13,7 млн тонн.

Сегодня Европа закупает топливо у России, преимущественно у компании "Новатек", несмотря на призывы запретить такие поставки.

Также отмечается, что общий объем экспорта СПГ российского происхождения достиг рекорда по итогам прошлого года.

Однако санкции уже повлияли на достижение целей России по увеличению экспорта СПГ.

И хотя новейший проект "Арктик СПГ 2" компании "Новатек" приступил к ограниченному экспорту топлива, санкции, наложенные США и их союзниками, ограничили доступ завода к танкерам ледового класса, необходимым для передвижения в холодных северных водах.

Запрет на перевалку грузов проекта "Ямал СПГ" в европейских портах может усложнить логистику российских поставок в Азию, когда северный морской путь будет закрыт, но санкции могут фактически привести к тому, что больше этих поставок будет направлено в Европу.