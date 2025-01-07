В НБУ посчитали, как выросли зарплаты украинцев за время полномасштабной войны

Реальные зарплаты украинцев (с учетом инфляции) по итогам третьего квартала 2024 г. в среднем превысили довоенный уровень на 7,2%. При этом лидерами стали ИТ-специалисты, у которых зарплаты выросли более чем на 45%. Об этом говорится в последнем макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (за январь 2025 года), сообщает Зеркало недели.

Как объяснили в НБУ, зарплаты растут из-за весомого дефицита работников. Согласно данным Госстата, на которые ссылается НБУ в своих расчетах, в третьем квартале 2024 года номинальные зарплаты выросли на 22,3% г/г, а реальные – на 14,2% р/г.

Отмечается, что в большинстве видов экономической деятельности (за исключением образования и искусства), реальные зарплаты выше, чем в третьем квартале 2021 года (до полномасштабного вторжения).

По предварительным оценкам НБУ рост зарплат продолжался и в IV квартале 2024 года.

Однако потребительская инфляция росла в прошлом году быстрее зарплаты - в ноябре рост инфляции ускорился до 11,2% г/г, что далеко от прогнозов НБУ, а также от инфляционной цели (5%).

Сообщалось, что повышение налогов в Украине в конце прошлого года спровоцировало волну закрытия физических лиц-предпринимателей. И, вероятно, эта тенденция продолжится и в 2025 году.