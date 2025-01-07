ДБР с начала вторжения РФ расследовало более 2,4 тыс преступлений против нацбезопасности

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Всего с начала вторжения ГБР расследовало 2 454 уголовных производства о преступлениях против национальной безопасности нашего государства. Более тысячи обвинительных актов направлено в суд. Со ссылкой на данные ГБР, сообщает Цензор.НЕТ.

Среди них:

1767 уголовных производств - по факту государственной измены (ст. 111 УКУ);

526 уголовных производств - по факту коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УКУ);

45 уголовных производств - в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ) и другие.

Сейчас, по результатам проведения досудебных расследований:

1 274 лицам сообщено о подозрении;

518 человек объявлены в розыск;

1 308 человек проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационистской деятельности;

1 034 обвинительных акта направлено в суд.