ДБР с начала вторжения РФ расследовало более 2,4 тыс преступлений против нацбезопасности
Всего с начала вторжения ГБР расследовало 2 454 уголовных производства о преступлениях против национальной безопасности нашего государства. Более тысячи обвинительных актов направлено в суд. Со ссылкой на данные ГБР, сообщает Цензор.НЕТ.
Среди них:
- 1767 уголовных производств - по факту государственной измены (ст. 111 УКУ);
- 526 уголовных производств - по факту коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УКУ);
- 45 уголовных производств - в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ) и другие.
Сейчас, по результатам проведения досудебных расследований:
- 1 274 лицам сообщено о подозрении;
- 518 человек объявлены в розыск;
- 1 308 человек проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационистской деятельности;
- 1 034 обвинительных акта направлено в суд.