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ДБР с начала вторжения РФ расследовало более 2,4 тыс преступлений против нацбезопасности

ДБР с начала вторжения РФ расследовало более 2,4 тыс преступлений против нацбезопасности
Фото: t.me/DBRgovua

Всего с начала вторжения ГБР расследовало 2 454 уголовных производства о преступлениях против национальной безопасности нашего государства. Более тысячи обвинительных актов направлено в суд. Со ссылкой на данные ГБР, сообщает Цензор.НЕТ.

Среди них:

  • 1767 уголовных производств - по факту государственной измены (ст. 111 УКУ);
  • 526 уголовных производств - по факту коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УКУ);
  • 45 уголовных производств - в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ) и другие.

Сейчас, по результатам проведения досудебных расследований:

  • 1 274 лицам сообщено о подозрении;
  • 518 человек объявлены в розыск;
  • 1 308 человек проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационистской деятельности;
  • 1 034 обвинительных акта направлено в суд.
Інфографіка
t.me/DBRgovua

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