КНДР подтвердила успешное испытание новой гиперзвуковой ракеты

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Северная Корея подтвердила во вторник, что успешно провела испытание новой баллистической ракеты средней дальности (БРСД) с гиперзвуковой боеголовкой. Об этом пишет Yonhap, сообщает Укринформ.

Северная Корея заявила, что ракета в ходе испытаний пролетела около 1500 километров со скоростью, что в 12 раз превышает скорость звука. Сами испытания проходили под наблюдением лидера Ким Чен Ына, согласно сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (KCNA).

Тем не менее южнокорейские военные заявили, что вместе с США и Японией проанализировали дальность полета и обнаружили, что вероятная гиперзвуковая ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела около 1100 км и упала в Восточное море.

KCNA сообщило, что гиперзвуковой планер на новом МБР достиг своего первого пика на высоте 99,8 км, а второго - на высоте 42,5 км во время полета протяженностью 1500 км, как и было запланировано, прежде чем попасть в определенную целевую точку в море.

Но южнокорейские военные отвергли заявление Северной Кореи как обман, заявив, что второго пика не было.

Северная Корея также утверждает, что в производстве корпуса двигателя гиперзвуковой ракеты был использован новый состав углеродного волокна, а для системы управления полетом и наводкой был применен «не уточняющийся комплексный и эффективный» метод.

Эксперты говорят, что на этой неделе КНДР похоже запустила модернизированную версию гиперзвуковой ракеты, которую она запустила в апреле прошлого года. Пхеньян тогда утверждал, что эта ракета, оснащенная гиперзвуковым планерным аппаратом, пролетела 1000 км.

Южнокорейские военные заявили, что ракета пролетела 600 км, назвав заявления КНДР частично «преувеличенными», хотя отметили, что Пхеньян, похоже, достиг определенного технологического прогресса в своей программе гиперзвуковых вооружений.

Гиперзвуковую ракету обычно тяжело перехватить существующими системами ПВО. Она двигается со скоростью не менее 5 Махов - в пять раз больше скорости звука - и предназначена для маневренности на непредсказуемых траекториях полета и полетов на малых высотах.