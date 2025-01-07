На Ивано-Франковщине массовые отключения света из-за непогоды

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Масштабные отключения электроэнергии были зафиксированы в Ивано-Франковской области. Причиной стал сильный ветер и другие погодные условия, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным "Прикарпатьеоблэнерго", из-за порывов юго-западного ветра до 25-30 м/с в сетях области многочисленные обесточивания. Самая сложная ситуация сейчас на Долинщине, Рожнятовщине и в горных районах.

В результате падения опор и повреждений проводов на воздушных линиях электропередачи 6-10 кВ обесточены 4 населенных пункта полностью и 10 - частично. Отключения зарегистрированы в Долинской, Рожнятовской, Косовской, Верховинской и Коломыйской общинах.

Массовые аварии и многочисленные обрывы есть также на линиях 0,4 кВ:

Косовская община - 156 погашений;

Верховинская община - 34 погашения;

Долинская община - 126 погашений;

Рожнятовская община - 88 погашений;

Коломыйская громада - 20 погашений;

Надворная - 50 погашений;

Яремче - 30 погашений.

Всего над восстановлением электроснабжения сейчас работают более 20 бригад энергетиков. Они делают все возможное, чтобы свет вернулся в каждый дом до конца светового дня.

Стоит напомнить, что спасатели предупредили о сильном ветре в Карпатах 6-7 января с порывами до 40 м/с на высокогорье. Туристов призывают воздержаться от походов в горы.